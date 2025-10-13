Rapiti da Hamas e divisi | i gemelli Ziv e Gali si riabbracciano dopo oltre due anni di prigionia

Erano stati prelevati dal kibbutz di Kfar Aza il 7 ottobre 2023, poi separati a Gaza. Dopo 738 giorni da ostaggi, Ziv e Gali Berman sono stati liberati e immortalati in un abbraccio simbolo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Rapiti da Hamas e divisi: i gemelli Ziv e Gali si riabbracciano dopo oltre due anni di prigionia

In questa notizia si parla di: rapiti - hamas

Hamas "È finita per i rapiti"

Hamas: «Israele non riavrà i rapiti»

Dentro ogni carro armato a Gaza City ci sono le foto degli israeliani rapiti da Hamas

Hamas ha consentito ad alcuni rapiti di chiamare le famiglie prima della liberazione. Sul grande schermo in Piazza degli ostaggi a Tel Aviv è stata trasmessa la telefonata dell’ostaggio Matan Tsengauker da Gaza alla madre. “Matan, vita mia, stai tornando a c - facebook.com Vai su Facebook

MEDIO ORIENTE | Hamas fa telefonare i rapiti ancora a Gaza alle famiglie. Anche i parenti dei primi sette ostaggi rilasciati hanno parlato con i loro cari al telefono #ANSA - X Vai su X

Liberazione ostaggi, i gemelli Berman si riabbracciano dopo 2 anni: furono rapiti nel kibbutz Kfar-Aza e tenuti separati - I gemelli Ziv e Gali Berman si sono riuniti dopo essere rimasti separati per gran parte degli oltre due anni trascorsi a Gaza. Come scrive msn.com

Chi sono gli ostaggi israeliani liberati da Hamas: il pianista, il barista, i soldati, i gemelli: “Grazie Trump” - Chi sono gli ostaggi israeliani liberati da Hamas: il pianista, il barista, i soldati, i gemelli: "Grazie Trump" ... Scrive msn.com