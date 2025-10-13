Rapiti da Hamas e divisi | i gemelli Ziv e Gali si riabbracciano dopo oltre due anni di prigionia

Erano stati prelevati dal kibbutz di Kfar Aza il 7 ottobre 2023, poi separati a Gaza. Dopo 738 giorni da ostaggi, Ziv e Gali Berman sono stati liberati e immortalati in un abbraccio simbolo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

rapiti hamas divisi gemelliLiberazione ostaggi, i gemelli Berman si riabbracciano dopo 2 anni: furono rapiti nel kibbutz Kfar-Aza e tenuti separati - I gemelli Ziv e Gali Berman si sono riuniti dopo essere rimasti separati per gran parte degli oltre due anni trascorsi a Gaza. Come scrive msn.com

Chi sono gli ostaggi israeliani liberati da Hamas: il pianista, il barista, i soldati, i gemelli: “Grazie Trump” - Chi sono gli ostaggi israeliani liberati da Hamas: il pianista, il barista, i soldati, i gemelli: "Grazie Trump" ... Scrive msn.com

