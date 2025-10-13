Rapine a esercizi commerciali di Orbassano e Nichelino arrestato dopo poche settimane a Torino
All'alba di mercoledì 8 ottobre 2025 i carabinieri della compagnia di Moncalieri hanno fatto irruzione in un appartamento di corso Traiano a Torino per arrestare un 68enne italiano, senza fissa dimora, con numerosi precedenti, che era ospite di un conoscente. L'uomo è accusato di avere commesso. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Rapine in sequenza negli esercizi commerciali vesuviani: arrestato 49enne
Aveva preso di mira la gelateria «Spaziale» ma è finito in manette: gli investigatori della Squadra mobile della Polizia, con gli agenti della Volante, hanno arrestato un 18enne bresciano incensurato e residente in città, autore di tre rapine in sequenza ai dann
