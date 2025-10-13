Rapine a esercizi commerciali di Orbassano e Nichelino arrestato dopo poche settimane a Torino

Torinotoday.it | 13 ott 2025

All'alba di mercoledì 8 ottobre 2025 i carabinieri della compagnia di Moncalieri hanno fatto irruzione in un appartamento di corso Traiano a Torino per arrestare un 68enne italiano, senza fissa dimora, con numerosi precedenti, che era ospite di un conoscente. L'uomo è accusato di avere commesso. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: rapine - esercizi

