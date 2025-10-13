Rapinavano in Svizzera Due commando in manette Un arresto anche a Limbiate
Due commandi armati per rapinare in simultanea altrettante stazioni di servizio nella zona di Balerna in Svizzera. La Squadra Mobile della Questura di Monza ha arrestato a fine di estradizione un ecuadoriano 34enne a Limbiate, che ora rischia fino a 15 anni di reclusione. Lo scorso 7 dicembre un’associazione criminale composta da 6 soggetti di origine nordafricana e sudamericana, partito dal nord Italia a bordo di 2 auto con targhe contraffatte, una volta raggiunta la Svizzera si è diviso in due gruppi per entrare in azione. I malviventi, fingendosi clienti, sono entrati nei due esercizi commerciali e, sotto la minaccia di una pistola, si sono fatti consegnare l’incasso per decine di migliaia di franchi, aggredendo anche fisicamente gli addetti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
A finire in manette sei persone, localizzate nella provincia emiliana di Piacenza e in quelle lombarde di Monza e della Brianza. Si trovano ora in carcere in attesa della procedura di estradizione. Rischiano fino a 15 anni di reclusione in Svizzera
