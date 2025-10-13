Rapina cinque persone ai Baracconi Minorenne arrestato dalla polizia
Rapina cinque persone ai Baracconi e viene arrestato dalla Polizia di Stato. È un 15enne italiano, gravato da precedenti di polizia, che è stato fermato sabato sera nell’ambito dei servizi predisposti dal questore Dario Sallustio, in occasione della giornata inaugurale del Luna Park, per prevenire reati predatori e situazioni che possano compromettere l’ordine e la sicurezza pubblica. Dopo una chiamata al Numero Unico di Emergenza, gli operatori della Questura, coadiuvati dagli agenti della Polizia Locale, hanno raggiunto i bagni del minimetrò, dove era stata segnalata una rapina ai danni di tre persone: qui le vittime hanno raccontato ai poliziotti che poco prima, un giovane li aveva aggrediti sottraendogli con la forza denaro e sigarette. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: rapina - cinque
Rapina all'alba, in quattro armati rubano cinque chili di gioielli
Rapina alla Deutsche Bank di Caserta: arrestati in Bosnia cinque indagati, un complice già fermato
Rapina alla Deutsche Bank: arrestati in Bosnia cinque rom dei campi napoletani
Quindicenne rapina cinque ragazzi ai Baracconi a Perugia: arrestato dalla Polizia https://ift.tt/h961JFj https://ift.tt/goM9nwW - X Vai su X
Minorenni rapinati a Chiavenna, subito individuati i responsabili Si tratta di cinque ragazzi, di cui uno maggiorenne, residenti in provincia di Sondrio. Denunciati in stato di libertà per rapina aggravata. #laprovinciaunicatv #teleunica #news #notizie #Valchiave - facebook.com Vai su Facebook
Rapina cinque persone ai Baracconi . Minorenne arrestato dalla polizia - È un 15enne italiano, gravato da precedenti di polizia, che è stato fermato sabato sera nell’ambito dei servizi predisposti ... msn.com scrive
Rapina ai danni di cinque persone ai "Baracconi": la Polizia di Stato di Perugia arresta un 15enne - Ieri sera, il personale della Polizia di Stato di Perugia, nell'ambito dei servizi predisposti dal Questore di Perugia, Dario Sallustio, in occasione della giornata inaugurale del Lun ... Riporta umbrianotizieweb.it