rapina cinque persone ai baracconi minorenne arrestato dalla polizia

Rapina cinque persone ai Baracconi e viene arrestato dalla Polizia di Stato. È un 15enne italiano, gravato da precedenti di polizia, che è stato fermato sabato sera nell’ambito dei servizi predisposti dal questore Dario Sallustio, in occasione della giornata inaugurale del Luna Park, per prevenire reati predatori e situazioni che possano compromettere l’ordine e la sicurezza pubblica. Dopo una chiamata al Numero Unico di Emergenza, gli operatori della Questura, coadiuvati dagli agenti della Polizia Locale, hanno raggiunto i bagni del minimetrò, dove era stata segnalata una rapina ai danni di tre persone: qui le vittime hanno raccontato ai poliziotti che poco prima, un giovane li aveva aggrediti sottraendogli con la forza denaro e sigarette. 🔗 Leggi su Lanazione.it

