Rapina a supermercato in via Napoli | interviene la polizia bloccato un uomo
Rapina, nella tarda mattinata di oggi, 13 ottobre, nel supermercato Eurospin di via Napoli, al quartiere Libertà. Ad agire, secondo prime informazioni, un soggetto che avrebbe fatto irruzione nel negozio con una pistola. Non è chiaro, al momento, se l'arma fosse giocattolo e se ci fossero altri. 🔗 Leggi su Baritoday.it
