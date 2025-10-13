Ranking WTA 13 ottobre 2025 | Jasmine Paolini si avvicina a Keys Pegula in top-5

Ci sono alcuni aggiornamenti nella classifica mondiale del tennis femminile. La bielorussa A ryna Sabalenka comanda sempre la graduatoria, anche se avrebbe voluto festeggiare il suo primato col titolo di Wuhan (Cina). La n.1 del ranking, infatti, è stata sconfitta dalla statunitense Jessica Pegula che, grazie a questo risultato si è porta in quinta posizione, scavalcando la russa Mirra Andreeva. Tuttavia, Pegula non ha completato l’opera, visto il ko contro la connazionale Coco Gauff, vittoriosa quindi del 1000 asiatico. Gauff più vicina alla piazza d’onore della polacca Iga Swiatek, sconfitta a sorpresa nei quarti del torneo citato da Jasmine Paolini. 🔗 Leggi su Oasport.it

