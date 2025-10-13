Ranking ATP 13 ottobre 2025 | Alcaraz allunga su Sinner Musetti rafforza la top-10 Che scalata di Vacherot!

Tempo di aggiornamenti nella classifica mondiale del tennis. Lo spagnolo Carlos Alcaraz è stato lungimirante visto quanto accaduto nel Masters1000 di Shanghai. La sua decisione di non prendere parte all’evento in Asia gli ha sorriso, per i risvolti nel ranking ATP. L’iberico, infatti, ha rafforzato la propria leadership nei confronti di Jannik Sinner, costretto al ritiro negli ottavi del torneo cinese per crampi, e guadagnato punti sull’azzurro viste le scadenze in graduatoria. Il pusterese, infatti, insegue con un gap di 1340 punti. Alle spalle dei due primattori della stagione troviamo il tedesco Alexander Zverev (5930), l’americano Taylor Fritz (4645), il serbo Novak Djokovic (4580), lo statunitense Ben Shelton (4100), l’australiano Alex de Minaur (3935), Lorenzo Musetti (3645), il britannico Jack Draper (3590), infortunato e fuori fino al termine del 2025, e il russo Karen Khachanov (3190). 🔗 Leggi su Oasport.it

