Ranking ATP 13 ottobre 2025 | Alcaraz allunga su Sinner Musetti rafforza la top-10 Che scalata di Vacherot!
Tempo di aggiornamenti nella classifica mondiale del tennis. Lo spagnolo Carlos Alcaraz è stato lungimirante visto quanto accaduto nel Masters1000 di Shanghai. La sua decisione di non prendere parte all’evento in Asia gli ha sorriso, per i risvolti nel ranking ATP. L’iberico, infatti, ha rafforzato la propria leadership nei confronti di Jannik Sinner, costretto al ritiro negli ottavi del torneo cinese per crampi, e guadagnato punti sull’azzurro viste le scadenze in graduatoria. Il pusterese, infatti, insegue con un gap di 1340 punti. Alle spalle dei due primattori della stagione troviamo il tedesco Alexander Zverev (5930), l’americano Taylor Fritz (4645), il serbo Novak Djokovic (4580), lo statunitense Ben Shelton (4100), l’australiano Alex de Minaur (3935), Lorenzo Musetti (3645), il britannico Jack Draper (3590), infortunato e fuori fino al termine del 2025, e il russo Karen Khachanov (3190). 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: ranking - ottobre
Sinner può tornare numero 1 in classifica il 27 ottobre: cosa cambia nel ranking dopo la vittoria a Pechino
Ranking ATP (2 ottobre 2025): Sinner accorcia su Alcaraz, Musetti manca il sorpasso su Draper
Ranking WTA (6 ottobre 2025): Jasmine Paolini resta ottava, Aryna Sabalenka salda in vetta
PREMI SOCIAL "Uva Golf Cup" Finale dell'Imagine Ranking 2025 12 ottobre 2025 Golf Club Le Fonti Asd Premio "Best Follower Uva Golf Cup" Ad Alessandra, Alessandro, Elena, Elisa, Florin, Franca, Giovanna, i 3 Roberto e Stefania perché hanno consi - facebook.com Vai su Facebook
Ranking IBF Agg. Ottobre 2025 Posizioni Boxer Italiani Donne Leggeri: Pamela Noutcho 1ª Superwelter: Andrea Gomiero 7ª Superpiuma: Martina Righi 6ª Piuma: Jasmine di Felice 5ª Supergallo: Bianca Voglino 10ª Gallo: Veronica Tosi 14ª Sup - X Vai su X
Ranking ATP (13 ottobre 2025): Alcaraz allunga su Sinner, Musetti rafforza la top-10. Che scalata di Vacherot! - Lo spagnolo Carlos Alcaraz è stato lungimirante visto quanto accaduto nel Masters1000 di ... Si legge su oasport.it
Ranking Atp 13/10/2025 - Clamoroso balzo di Vacherot, ottimo Rinderknech. Musetti 8° - Sinner, da ex campione in carica di Shanghai, perde quasi mille punti. Segnala tennisworlditalia.com