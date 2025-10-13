Rangers Qualiano – Pareggio amaro a Cellole | 1-1 Scamardella denuncia una rapina sportiva
Rangers raggiunti sull’1-1 dal Cellole in un match condizionato da decisioni arbitrali contestate. Il presidente Scamardella: “Abbiamo subito una rapina, ma siamo una squadra da battere”. Qualiano, 11 ottobre 2025 – Finisce 1-1 la sfida tra Rangers Qualiano e Cellole, disputata sabato pomeriggio. Un pareggio che lascia molta amarezza in casa Rangers, non tanto per la prestazione — solida e ben giocata — quanto per un episodio che ha condizionato il risultato finale. Nel corso della gara, non è stato assegnato un rigore netto a favore del Qualiano, nonostante un contatto evidente in area. L’arbitro ha lasciato proseguire, tra le proteste dei giocatori e dello staff tecnico. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
In questa notizia si parla di: rangers - qualiano
Ufficiale: Mario Cappa è il nuovo portiere dei Rangers Qualiano
Rangers Qualiano: Il Presidente Scamardella fa sognare i tifosi
Rangers Qualiano 1998. . Intervista post gara del presidente Gennaro Scamardella Rangers Qualiano ,dopo gli spiacevoli episodi, parole dure e allo stesso tempo amarezza per la mancata vittoria. Vai su Facebook
Cellole – Rangers Qualiano 1-1, rigore di Colonna e un punto d’orgoglio per i casertani - Il “Montecuollo” esplode al 22’: i ragazzi di Cottuno rimontano contro i napoletani di Guerrero e fermano la corsa dei secondi in classifica CELLOLE / QUALIANO (Pietro De Biasio) – Finisce con un pare ... casertace.net scrive