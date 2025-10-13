Rangers Qualiano – Pareggio amaro a Cellole | 1-1 Scamardella denuncia una rapina sportiva

Rangers raggiunti sull’1-1 dal Cellole in un match condizionato da decisioni arbitrali contestate. Il presidente Scamardella: “Abbiamo subito una rapina, ma siamo una squadra da battere”. Qualiano, 11 ottobre 2025 – Finisce 1-1 la sfida tra Rangers Qualiano e Cellole, disputata sabato pomeriggio. Un pareggio che lascia molta amarezza in casa Rangers, non tanto per la prestazione — solida e ben giocata — quanto per un episodio che ha condizionato il risultato finale. Nel corso della gara, non è stato assegnato un rigore netto a favore del Qualiano, nonostante un contatto evidente in area. L’arbitro ha lasciato proseguire, tra le proteste dei giocatori e dello staff tecnico. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it