Rampelli a Giornata inaugurale Stati Generali Ricerca medico-scientifica
ROMA – Martedì 14 ottobre, presso la Sala Koch di Palazzo Madama, il vice presidente della Camera dei Deputati, Fabio Rampelli (foto), partecipera’ alla Giornata inaugurale degli Stati Generali della Ricerca medico-scientifica. Sarà presente all’evento anche il Capo dello Stato, Sergio Mattarella. Appuntamento fissato, come fa sapere una breve nota dell’ufficio stampa di Montecitorio, a partire dalle ore 17. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
