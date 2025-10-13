Rampelli a Giornata inaugurale Stati Generali Ricerca medico-scientifica

Lopinionista.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ROMA – Martedì 14 ottobre, presso la Sala Koch di Palazzo Madama, il vice presidente della Camera dei Deputati, Fabio Rampelli (foto), partecipera’ alla Giornata inaugurale degli Stati Generali della Ricerca medico-scientifica. Sarà presente all’evento anche il Capo dello Stato, Sergio Mattarella. Appuntamento fissato, come fa sapere una breve nota dell’ufficio stampa di Montecitorio, a partire dalle ore 17. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

rampelli a giornata inaugurale stati generali ricerca medico scientifica

© Lopinionista.it - Rampelli a Giornata inaugurale Stati Generali Ricerca medico-scientifica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

rampelli giornata inaugurale statiRampelli a Giornata inaugurale Stati Generali Ricerca medico-scientifica - Martedì 14 ottobre, a partire dalle ore 17, presso la Sala Koch di Palazzo Madama, il vice presidente della Camera dei Deputati, Fabio Rampelli ... Riporta lopinionista.it

Cerca Video su questo argomento: Rampelli Giornata Inaugurale Stati