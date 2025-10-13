Ramacca si esercitava al tiro con un fucile clandestino | arrestato un pregiudicato

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’intervento dei Carabinieri nelle campagne della Conca d’Oro. Un’operazione di controllo straordinario del territorio condotta dai Carabinieri dello Squadrone Eliportato Cacciatori di “Sicilia”, in collaborazione con la Stazione di Ramacca, ha portato all’arresto in flagranza di un 40enne pregiudicato del posto, accusato di detenzione di arma da fuoco clandestina. L’uomo è stato sorpreso mentre si esercitava al tiro nelle campagne di contrada Conca d’Oro, un’area rurale isolata del territorio di Ramacca. I colpi di fucile e l’intervento dei militari. Durante una perlustrazione pomeridiana, i Carabinieri hanno udito in lontananza diversi colpi d’arma da fuoco e si sono immediatamente diretti verso la zona per verificare l’origine degli spari. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

