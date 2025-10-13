Rally Marocco Loeb Dacia vince la prima tappa | Auto più solida e nuovo navigatore nel 2026 punto a vincere la Dakar

Il francese, nove volte campione del mondiale rally Wrc, parte forte al Rally del Marocco, ultimo atto stagionale del Fia W2RC. "Mi sento bene sulla macchina, spero che il prossimo possa essere l'anno giusto. Abbiamo lavorato molto sull'affidabilità, questa è una tappa fondamentale per arrivare a gennaio preparati". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Rally Marocco, Loeb (Dacia) vince la prima tappa: "Auto più solida e nuovo navigatore, nel 2026 punto a vincere la Dakar"

Il castiglionese Paolo Lucci in gara al Rally del Marocco

Dacia Sandriders all’assalto del Marocco: Al-Attiyah punta il titolo - Attiyah difende nove punti di margine, Édouard Boulanger guida tra i ... Scrive affaritaliani.it

Rallye du Maroc. Doppietta Dacia e tripletta Al Attiyah [GALLERY] - Nonostante il cambio di Vettura giusto a fine stagione, il “Principe” non ha mai perso il controllo della situazione e ha sfruttato al massimo (ottimo test in ... Segnala automoto.it