Spesso, in passato, Rajwa, 31 anni, e Hussein di Giordania, 31, sono stati paragonati a William e Kate. Giovanni, belli, felici. E, soprattutto, innamoratissimi. Le somiglianze, però, non sono solo fisiche ed emotive. A unire le due coppie, infatti, c’è la stessa idea sulla genitorialità. E basta guardare le immagini dell’ultimo viaggio a Parigi dell’erede al trono giordano e di sua moglie per averne conferma. Rajwa e Hussein di Giordania con il presidente Macron e la moglie Brigitte (foto Getty Images) Hussein e Rajwa come William e Kate. La scorsa settimana Rajwa e Hussein di Giordania sono volati a Parigi per incontrare il presidente francese Emmanuel Macron e sua moglie Brigitte. 🔗 Leggi su Amica.it

Rajwa e Hussein di Giordania hanno portato la figlia Iman in viaggio ufficiale a Parigi. E si sono mostrati tenerissimi