Rajwa e Hussein di Giordania hanno portato la figlia Iman in viaggio ufficiale a Parigi E si sono mostrati tenerissimi
Spesso, in passato, Rajwa, 31 anni, e Hussein di Giordania, 31, sono stati paragonati a William e Kate. Giovanni, belli, felici. E, soprattutto, innamoratissimi. Le somiglianze, però, non sono solo fisiche ed emotive. A unire le due coppie, infatti, c’è la stessa idea sulla genitorialità. E basta guardare le immagini dell’ultimo viaggio a Parigi dell’erede al trono giordano e di sua moglie per averne conferma. Rajwa e Hussein di Giordania con il presidente Macron e la moglie Brigitte (foto Getty Images) Hussein e Rajwa come William e Kate. La scorsa settimana Rajwa e Hussein di Giordania sono volati a Parigi per incontrare il presidente francese Emmanuel Macron e sua moglie Brigitte. 🔗 Leggi su Amica.it
In questa notizia si parla di: rajwa - hussein
La principessa Rajwa di Giordania, moglie del principe Hussein, per la prima volta è arrivata in Europa in viaggio ufficiale
Per Hussein e Rajwa di Giordania prima visita ufficiale insieme in Europa. Oggi visita alla sede parigina del 42 The Network un'innovativa rete educativa globale specializzata in informatica e programmazione. In pubblico Hussein da a Rajwa sempre una posi - X Vai su X
PRINCIPI A PARIGI. Il principe ereditario Hussein e la principessa Rajwa di Giordania hanno iniziato, questo 8 ottobre 2025, la loro prima visita ufficiale in Francia. La coppia è stata ricevuta a pranzo all’Élysée dal presidente della Repubblica Emmanuel Macr - facebook.com Vai su Facebook
Rajwa e Hussein di Giordania, giochi in aereo con la piccola Iman: il video tenerissimo - Rajwa e Hussein di Giordania hanno portato la figlia Iman in viaggio ufficiale a Parigi. Come scrive amica.it
Rajwa di Giordania sostituisce Rania e fa girare la testa a Emmanuel Macron - Rajwa di Giordania nel suo primo viaggio di Stato in Europa conquista la Francia e affascina Emmanuel Macron con un abito sensazionale: pura eleganza. Scrive dilei.it