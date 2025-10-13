Rai Incoronata Boccia nega genocidio a Gaza | Non esiste prova che Idf abbia mitragliato civili inermi M5S | Vergogna si dimetta - VIDEO

Gli esponenti del Movimento 5 Stelle in commissione Vigilanza Rai hanno diffuso una nota durissima contro la dirigente del servizio pubblico: “Le parole di Incoronata Boccia rappresentano un punto di non ritorno per il servizio pubblico. Negare l'evidenza dei massacri e liquidare come 'strumentale'. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Rai, Incoronata Boccia nega genocidio a Gaza: “Non esiste prova che Idf abbia mitragliato civili inermi”, M5S: “Vergogna, si dimetta” - VIDEO

In questa notizia si parla di: incoronata - boccia

Chiocci lascia la direzione del Tg1 e Meloni prepara il colpo: Mario Sechi in pole, in pista anche Nicola Rao e Incoronata Boccia - RETROSCENA

Chiocci lascia la direzione del Tg1? Meloni prepara il colpo: Mario Sechi in pole, in pista anche Nicola Rao e Incoronata Boccia - RETROSCENA

Chiocci lascia la direzione del Tg1? Meloni prepara il colpo: Mario Sechi in pole, in pista anche Nicola Rao e Incoronata Boccia - RETROSCENA

Incoronata Boccia nella bufera, la giornalista Rai su Gaza: «Nessuna prova che l’esercito israeliano ha mitragliato civili» – Il video - X Vai su X

Le parole di Incoronata Boccia indignano le opposizioni: “Nega il massacro a Gaza, si dimetta” - Le parole della direttrice ufficio stampa Rai sul racconto giornalistico di quanto accaduto a Gaza sollevano un'ondata di indignazione tra UsigRai e opposizioni ... Si legge su fanpage.it

Rai, cosa ha detto Incoronata Boccia e perché le opposizioni chiedono le sue dimissioni - Non è la prima volta che Incoronata Boccia, attualmente direttrice dell’ufficio stampa Rai, finisce nella bufera. Come scrive lanotiziagiornale.it