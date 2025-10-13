Ragazzo ucciso a Palermo prima notte in carcere per presunto killer Perizia balistica su arma sequestrata

(Adnkronos) – Prima notte in carcere per Gaetano Maranzano, il 28enne palermitano dello Zen arrestato ieri con l'accusa di avere ucciso nella notte tra sabato e domenica Paolo Taormina, 21 anni, in via Spinuzza a pochi passi dal Teatro Massimo. Il presunto omicida avrebbe ammesso ieri sera, durante l'interrogatorio del pm, di avere sparato a Taormina. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

