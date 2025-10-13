Ragazzo ricercato per violenza sessuale su minori | lo trovano in un appartamento del centro

Si nascondeva in un appartamento del centro di Brescia, nel tentativo di passare inosservato. Ma su di lui pendeva un mandato di cattura per un reato gravissimo: violenza sessuale su minori. Dopo anni di fuga, la sua latitanza è finita.Nei giorni scorsi gli uomini della Squadra Mobile della. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Rieti: violenza sessuale nei boschi della droga - L'uomo era stato quindi denunciato alla Procura della Repubblica di Rieti per i reati di violenza sessuale aggravata, lesioni aggravate, porto di armi o oggetti atti ad offendere, intralcio alla ... Da rainews.it

Violenza nei boschi di Rieti, 22enne fermato a Napoli: era ricercato per stupro - Un’indagine complessa e un incrocio di informazioni tra 2 questure hanno permesso alla Polizia di mettere fine alla fuga di un ricercato. Lo riporta ilgiornalelocale.it