Ragazzo ricercato per violenza sessuale su minori | lo trovano in un appartamento del centro

Bresciatoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si nascondeva in un appartamento del centro di Brescia, nel tentativo di passare inosservato. Ma su di lui pendeva un mandato di cattura per un reato gravissimo: violenza sessuale su minori. Dopo anni di fuga, la sua latitanza è finita.Nei giorni scorsi gli uomini della Squadra Mobile della. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

