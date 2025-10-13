Ragazzi rapinati ai Baracconi i gestori condannano l' episodio | Nessuno spazio per la violenza
Un ragazzo di 15 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Perugia per aver rapinato, mediante la minaccia di un coltello (che non è stato trovato), cinque giovani ai Baracconi. Un episodio violento che ha destato preoccupazione, anche se è stato velocemente risolto grazie alla. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Rapina cinque persone ai Baracconi . Minorenne arrestato dalla polizia - È un 15enne italiano, gravato da precedenti di polizia, che è stato fermato sabato sera nell’ambito dei servizi predisposti ... Da msn.com