Ragazzi rapinati ai Baracconi i gestori condannano l' episodio | Nessuno spazio per la violenza

Perugiatoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ragazzo di 15 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Perugia per aver rapinato, mediante la minaccia di un coltello (che non è stato trovato), cinque giovani ai Baracconi. Un episodio violento che ha destato preoccupazione, anche se è stato velocemente risolto grazie alla. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

