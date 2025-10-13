Raffica di scioperi dal 14 al 19 ottobre 2025 | chi si ferma e orari

Dopo lo stop del 13 ottobre, l’Italia si prepara a una settimana di mobilitazioni che toccheranno in particolare i trasporti, ma anche sanità e servizi pubblici. Tra il 14 e il 19 ottobre sono previste giornate di sciopero che interesseranno taxi, trasporto pubblico locale, merci su rotaia, appalti ferroviari e altri settori. Trasporti, scioperi in tutta Italia. Lunedì 14 ottobre si fermano i taxi a Napoli per 13 ore, dalle 8.30 alle 22.00, mentre in Lombardia è previsto uno stop del trasporto merci ferroviario SBB Cargo Italia dalle 21.00 del 14 alle 4.59 del 15 ottobre. Il 15 ottobre lo sciopero colpirà La Spezia, dove il personale dell’ATC incrocerà le braccia per 24 ore, con fasce di garanzia nelle ore di punta. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Raffica di scioperi dal 14 al 19 ottobre 2025: chi si ferma e orari

