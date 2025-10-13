Raffaele Rocco è il nuovo sindaco di Aosta

Al ballottaggio, che si è svolto nella giornata di domenica, il candidato sostenuto da Pd, Rev, Unione Valdotaine, Pour l'Autonomie e Stella Alpina Valle d'Aosta ha ottenuto il 50,06% delle preferenze, battendo il candidato di centrodestra Giovanni Girardini, sostenuto da Lega, Forza Italia, FdI e La Renaissence, che si è fermato al 49,94% di voti.

Raffaele Rocco, di centrosinistra, è stato eletto sindaco di Aosta per 15 voti - X Vai su X

Una nota del comitato elettorale Aosta 2025, a sostegno di Raffaele Rocco e Valeria Fadda, attacca a spron battuto Giovanni Girardini e Sonia Furci. L'altro schieramento denuncia il blocco di alcuni account di persone che avrebbero condiviso un meme sulla - facebook.com Vai su Facebook

