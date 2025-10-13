Raffaele Rocco è il nuovo sindaco di Aosta | la vittoria al ballottaggio per soli 15 voti
Le elezioni comunali di Aosta si sono decise per 15 voti. E’ lo scarto grazie al quale è stato eletto sindaco, dopo il ballottaggio, Raffaele Rocco, 63 anni, ingegnere, sostenuto da una coalizione di partiti autonomisti e di centrosinistra (Pd, Union Valdotaine, Pour l’Autonomie, Stella Alpina, la lista civica Rev). Rocco ha raccolto il 50,06% pari a 6.420 voti effettivi. Quindici in più dell’altro candidato Giovanni Girardini – sostenuto da Lega, Forza Italia, FdI e La Renaissence – che ha raggiunto il 49,94%, pari a 6.405 voti. L’affluenza alle urne per il ballottaggio è stata del 45,7%, pari a 13. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
