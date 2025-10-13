Quicksand | la spiegazione del finale del film

Quicksand è un thriller mistery colombiano diretto da Andres Beltran, che ha come protagonisti principali Carolina Gaitán e Allan Hawco. La sceneggiatura, scritta da Matt Pitts, segue una coppia sposata sull’orlo del divorzio. Mentre i due viaggiano in Colombia per una conferenza di lavoro, finiscono intrappolati nelle sabbie mobili durante un’escursione nella foresta pluviale. Il film segue principalmente la lotta della coppia per uscire da queste sabbie mobili reali, soffermandosi al tempo stesso sulle loro paure, sul risentimento reciproco e sui pensieri repressi e mai espressi che entrambi custodiscono nella mente. 🔗 Leggi su Cinefilos.it