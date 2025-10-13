Quicksand 2023 come finisce | spiegazione finale di Josh e Sofia

Quicksand è un film del 2023, diretto da Andres Beltran, che va in onda su Rai 4 il 13 ottobre 2025 alle ore 21.20 e il 19 ottobre alle ore 23.00. La trama segue la storia di una coppia che sta per divorziare e che ha un confronto nella foresta pluviale della Colombia. Ma ecco che l’escursione diventa un incubo, quando restano intrappolati in una palude di sabbie mobili. Quicksand su Rai 4: riassunto trama completa. Leggi anche: La baia del silenzio (2020) come finisce: spiegazione finale. Il film inizia con Josh e Sofia che formano una coppia in procinto di divorziare e che decidono di andare in Colombia per lavoro. 🔗 Leggi su Latuafonte.com