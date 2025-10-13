Qui vengono clienti da 50 anni Il segreto della Ferramenta Barzaghi

Quale soddisfazione migliore per un commerciante di vedere la propria attività fiorire negli anni, creare una rete di clientela basata sulla fiducia e ottenere il riconoscimento come Attività storica? È il caso di Fabio Barzaghi, proprietario della Ferramenta Barzaghi in via Col di Lana 36 a Monza, avviata nel 1937 dal padre Antonio e tuttora attiva. Inizialmente il negozio occupava la metà dello spazio attuale, ma con il tempo è stato possibile acquistare le mura ed espandersi. Due i momenti difficili affrontati: la malattia del titolare del 2016, che lo ha portato ad allontanarsi dal negozio per qualche tempo e a farsi sostituire dalla moglie; e il periodo del Covid, durante il quale il negozio era deserto e le attività di assistenza impossibilitate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

