Quale soddisfazione migliore per un commerciante di vedere la propria attività fiorire negli anni, creare una rete di clientela basata sulla fiducia e ottenere il riconoscimento come Attività storica? È il caso di Fabio Barzaghi, proprietario della Ferramenta Barzaghi in via Col di Lana 36 a Monza, avviata nel 1937 dal padre Antonio e tuttora attiva. Inizialmente il negozio occupava la metà dello spazio attuale, ma con il tempo è stato possibile acquistare le mura ed espandersi. Due i momenti difficili affrontati: la malattia del titolare del 2016, che lo ha portato ad allontanarsi dal negozio per qualche tempo e a farsi sostituire dalla moglie; e il periodo del Covid, durante il quale il negozio era deserto e le attività di assistenza impossibilitate.

"Qui vengono clienti da 50 anni". Il segreto della Ferramenta Barzaghi