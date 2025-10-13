Questo ragazzo è una Potenza | La mia nuova vita dopo il cancro ora sogno la Top 100

Gazzetta.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Luca, 25 anni, l'anno scorso è stato operato per un tumore alle corde vocali: "Fino a poco prima dell'intervento ho giocato, ora sto bene e in campo sono più libero. Mi sento un po' un supereroe". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

