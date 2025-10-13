Questa notte il test numero 11 di Starship di SpaceX

Dday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Poco dopo lo scoccare della mezzanotte, si aprirà la finestra di lancio per l'undicesimo volo di test di Starship. Nuovi test in vista sia per il primo stadio Super Heavy che per la navicella. La diretta streaming avverrà come di consueto su X.com. 🔗 Leggi su Dday.it

