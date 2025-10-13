Questa notte il test numero 11 di Starship di SpaceX
Poco dopo lo scoccare della mezzanotte, si aprirà la finestra di lancio per l'undicesimo volo di test di Starship. Nuovi test in vista sia per il primo stadio Super Heavy che per la navicella. La diretta streaming avverrà come di consueto su X.com. 🔗 Leggi su Dday.it
Nella notte del 13 ottobre l'undicesimo test di volo per Starship. Diversi esperimenti in vista del razzo di prossima generazione di SpaceX #ANSA - X Vai su X
