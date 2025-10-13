Questa non è una Trattoria

Prima c’è stato il sogno, o forse la sfrontatezza. Aprire un ristorante fine dining a Lomazzo, lontano persino dal centro di Como, dentro un ex cotonificio trasformato in campus creativo. Nessun indirizzo blasonato, nessun nome già affermato, nessun patron a guidare i giochi: solo una brigata di ragazzi sotto i trent’anni, pieni di entusiasmo, pronti a sperimentare. L’azzardo si chiamava Trattoria Contemporanea e, fin dal nome, dichiarava l’intenzione di sovvertire i codici dell’alta cucina: mantenere il rigore tecnico, certo, ma con leggerezza, ironia e un pizzico di provocazione. Era un progetto fragile, che poteva schiantarsi al primo ostacolo. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

