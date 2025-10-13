Questa è la valigia di Giorgia Palmas | rubava i bagagli sul treno fermo a Rogoredo ladro colto in flagrante si vanta con gli agenti
La foto della valigia rubata a Giorgia Palmas, conservata sul cellulare quasi come un trofeo. È la prova schiacciante, e allo stesso tempo l’errore fatale, che ha incastrato Marwan Madani, 22enne algerino, senza fissa dimora e senza documenti. L’uomo è stato arrestato dalla Polfer alla stazione di Rogoredo, ma non per quel furto. È stato bloccato in flagranza di reato, mentre ne commetteva un altro. Tutto era iniziato sabato 4 ottobre. La conduttrice e showgirl si trovava a bordo di un treno in partenza da Milano Centrale e diretto a Roma. Con un post su Instagram, aveva raccontato con amarezza e delusione di essere stata derubata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
