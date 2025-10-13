Quella di Gauss Fusion potrebbe essere la prima centrale commerciale a fusione d' Europa

Dday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La startup ha annunciato il completamento della fase di concept design di quella che punta a diventare la prima centrale nucleare commerciale a fusione del continente europeo. Della partita ci sono anche diversi partner italiani tra cui ENEA, ASG Superconductors e SIMIC. 🔗 Leggi su Dday.it

