Quel selfie in ascensore | chi è la nuova fidanzata di Matteo Berrettini

Ilgiornale.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al giorno d'oggi, molto spesso, è necessario andare sui social per scoprire nuove relazioni, amori finiti e un'infinità di altre notizie che danno i diretti interessati: in tal senso è stato un selfie a rendere ufficiale la relazione tra il tennista romano, Matteo Berrettini, e l'ex ballerina di Amici Vanessa Bellini. Uno scatto galeotto. " Grazie a tutti voi che avete reso questo compleanno così pieno di vita, amore e ricordi. Ognuno di voi ha un posto speciale nel mio cuore!". È questo il ringraziamento della giovane sul proprio profilo Instagram assieme a una serie di foto che la ritraggono festante per il suo 22esimo compleanno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

quel selfie in ascensore chi 232 la nuova fidanzata di matteo berrettini

© Ilgiornale.it - Quel selfie in ascensore: chi è la nuova fidanzata di Matteo Berrettini

In questa notizia si parla di: quel - selfie

Tennis, il selfie pirotecnico consola i fan: in quel riflesso c’è da perdersi

Investito e ucciso sulle strisce, ‘Baro’ voleva diventare un artista trap. Quel selfie con Mahmood

Quel selfie in ascensore: chi &#232; la nuova fidanzata di Matteo Berrettini - Una frequentazione sempre più assidua iniziata quest'estate e sfociata con l'ufficialità sui social: ecco chi è l'ex ballerina di Amici adesso compagna di Matteo Berrettini ... Secondo ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Quel Selfie Ascensore 232