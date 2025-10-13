Al giorno d'oggi, molto spesso, è necessario andare sui social per scoprire nuove relazioni, amori finiti e un'infinità di altre notizie che danno i diretti interessati: in tal senso è stato un selfie a rendere ufficiale la relazione tra il tennista romano, Matteo Berrettini, e l'ex ballerina di Amici Vanessa Bellini. Uno scatto galeotto. " Grazie a tutti voi che avete reso questo compleanno così pieno di vita, amore e ricordi. Ognuno di voi ha un posto speciale nel mio cuore!". È questo il ringraziamento della giovane sul proprio profilo Instagram assieme a una serie di foto che la ritraggono festante per il suo 22esimo compleanno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Quel selfie in ascensore: chi è la nuova fidanzata di Matteo Berrettini