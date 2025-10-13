Quel pugnale non colpiva | affilava l’eleganza Addio a Cesare Paciotti l’uomo che ha trasformato il tacco in leggenda

Il mondo della moda e della calzatura italiana piange la scomparsa di Cesare Paciotti, uno dei nomi più illustri e riconoscibili del lusso made in Italy. Lo stilista marchigiano si è spento ieri sera all’età di 67 anni, stroncato da un malore improvviso nella sua abitazione nelle campagne di Civitanova Marche, in provincia di Macerata. Nonostante i tentativi di rianimazione, per lui non c’è stato nulla da fare. Nato e cresciuto proprio a Civitanova Marche, Cesare Paciotti aveva nel sangue la passione per la calzatura. La sua storia inizia nel 1948, quando i genitori Giuseppe e Cecilia aprirono un piccolo laboratorio artigianale di scarpe. 🔗 Leggi su Cultweb.it

