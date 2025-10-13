La Lady di ferro – etichetta che le venne attribuita da un giornale sovietico a sottolinearne la durezza e l’intransigenza nei confronti del blocco comunista, che lei trasformò in un emblema di caratura politica – è stata una leader che ha saputo guidare il popolo inglese fuori da una crisi che ne aveva paralizzato l’economia e che ne stava minando l’unità nazionale. La sua grandezza fu quella di riuscire a chiedere forti sacrifici e, al tempo stesso, stimolare l’orgoglio nazionale, restituendo al Regno Unito un ruolo di guida a livello globale. Indiscussa guida del partito conservatore, a tal punto da venir presto equiparata a un altro gigante come Winston Churchill, fu la prima donna a ricoprire la carica di capo di governo nel Regno Unito, rifiutando di fare della propria carriera una battaglia per quote rosa, ma vincendo grazie alla sua capacità, al suo coraggio e alla sua determinazione. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Quel filo atlantista che lega Margaret Thatcher e Giorgia Meloni