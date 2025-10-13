Quegli integratori contenevano dosi 100 volte superiori al limite come un veleno | 16 persone ricoverate per un’overdose di vitamina D

Un episodio avvenuto nelle Isole Baleari il mese scorso ha fatto luce sui sui pericoli spesso sottovalutati dell’abuso di integratori alimentari, in particolare della Vitamina D. Sedici persone, infatti, sono state ricoverate d’urgenza dopo aver manifestato gravi sintomi di intossicazione, tutti riconducibili all’assunzione di un integratore multivitaminico acquistato online. Il caso, su cui hanno prontamente indagato le autorità sanitarie spagnole, ha svelato una realtà inquietante: il prodotto, venduto senza il controllo di una farmacia o la supervisione di un medico, conteneva un dosaggio di Vitamina D ben superiore a quello dichiarato, provocando una vera e propria crisi metabolica nei pazienti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

