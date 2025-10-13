Queen da record | sono la band più trasmessa in Inghilterra negli ultimi 25 anni

Che sia radio o tv la musica è sempre la stessa, e cioè sono i Queen la band più trasmessa dalle radio e dai canali televisivi inglesi dall’inizio del millennio ad oggi. Tenuto conto che i Queen in formazione originale non esistono più dal giorno della morte di Freddie Mercury nel novembre del 1991, il dato è clamoroso. Anche perché dal 2000 in poi la musica, le tendenze di riferimento e le modalità d’ascolto di album e canzoni sono radicalmente cambiate. Sta di fatto che dei nomi che oggi dominano la scena musicale mondiale, vedi Taylor Swift o i rapper di maggior successo come Eminem, Drake o Kendrick Lamar non c’è traccia nella Top 10. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Queen da record: sono la band più trasmessa in Inghilterra negli ultimi 25 anni

In questa notizia si parla di: queen - record

Bagel queen Iga da record nei WTA 1000 È la giocatrice con più 6-0 dall’introduzione del format Ed è anche la prima giocatrice a superare le 25 vittorie in tre stagioni consecutive nel format Vai su Facebook

Bagel queen Iga da record nei WTA 1000 È la giocatrice con più 6-0 dall’introduzione del format Ed è anche la prima giocatrice a superare le 25 vittorie in tre stagioni consecutive - X Vai su X

Queen, per Freddie Mercury i Led Zeppelin sono stati "la più grande band heavy" di sempre. Ecco come l'hanno influenzato - « Nei primi album dei Queen abbiamo seguito la strada aperta dai Led Zeppelin » ha detto una volta Freddie Mercury, « Credo che siano la più grande band heavy metal che sia mai esistita ». Come scrive virginradio.it

Sono i Queen la rock band più trasmessa del 21° secolo nel Regno Unito - Queen sono la rock band più trasmessa del XXI secolo nel Regno Unito, secondo PPL, l’ente che monitora radio e TV. Da msn.com