Quattro funerali immaginari conditi da black humour | nel nuovo programma tv anche il romagnolo Eleazaro Rossi

Forlitoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo provato a immaginare come sarebbe il nostro funerale, chi sarebbe presente e, soprattutto, come verremmo ricordati. Per alcuni personaggi famosi questo sarà possibile. Ovviamente, il funerale sarà una messa in scena e i finti defunti saranno Selvaggia. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: quattro - funerali

In 200 ai funerali di Cecilia De Astis, la sorella: morta per un fallimento della società | Presi tre dei quattro minori alla guida

Cecilia De Astis, in 200 ai funerali. La sorella: «Morta per un fallimento della società»| Tre dei quattro minori allontanati dalle famiglie

Cerca Video su questo argomento: Quattro Funerali Immaginari Conditi