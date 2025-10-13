Quasi 400 chili di rifiuti abbandonati sul litorale e lungo gli argini del canale

Quasi 400 chili di rifiuti abbandonati sulla spiaggia e lungo l’argine del canale: tanti sono quelli raccolti nel corso della due giorni dell’iniziativa “Puliamo il Mondo - Chi lo ama lo protegge” che tra venerdì 10 e sabato 11 ottobre c’è stata a Latina. A fare un bilancio di come andata è stato. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

