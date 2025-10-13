Quartiere Coppedè | il lato magico e inquietante di Roma che pochi conoscono

A Roma, a pochi passi da piazza Buenos Aires c’è un luogo che sembra sempre sospeso tra i colori del sogno e l’abisso dell’incubo. Con i suoi archi monumentali, le torri, i mosaici e tantissimi simboli arcani si intrecciano in un labirinto di dettagli che cattura chiunque lo attraversi. Stiamo parlando del quartiere Coppedè, che cela il volto più misterioso e affascinante di Roma, un angolo dove la fantasia diventa architettura e l’arte nasconde segreti esoterici. Scopriamolo meglio insieme. LEGGI ANCHE: — A Roma c’è una casa che sembra uscita da una fiaba, un tempo ci abitava un principe Roma: il mistero di Coppedè. 🔗 Leggi su Funweek.it

