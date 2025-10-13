. Questa sera, lunedì 13 ottobre 2025, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 13 ottobre 2025, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni. Anticipazioni e ospiti. Al centro della puntata, il racconto della storica firma dell’accordo di pace in Medio Oriente. A seguire, un’intervista esclusiva a Ziv Koren, giornalista e fotografo israeliano che ha immortalato i massacri del 7 ottobre, e un approfondimento sulle storie degli ostaggi, sul ruolo di Giorgia Meloni e sul capolavoro diplomatico di Donald Trump. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 13 ottobre 2025