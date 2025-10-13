quarta repubblica ospiti e anticipazioni di questa sera

Lunedì 13 ottobre, nuovo appuntamento con “ Quarta Repubblica “, il talk show dedicato all’attualità politica ed economica condotto da Nicola Porro, in prima serata su Retequattro.. Al centro della puntata, il racconto della storica firma dell’accordo di pace in Medio Oriente. A seguire, un’intervista esclusiva a Ziv Koren, giornalista e fotografo israeliano che ha immortalato i massacri del 7 ottobre, e un approfondimento sulle storie degli ostaggi, sul ruolo di Giorgia Meloni e sul capolavoro diplomatico di Donald Trump. Spazio anche al tema della sicurezza, con un reportage dalla Puglia. Infine, il caso Garlasco: l’inchiesta si allarga e svela dettagli inediti. 🔗 Leggi su 361magazine.com

