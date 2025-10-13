Quaranta rompe il ghiaccio in Cina | successo nel Tour of Mentougou

Ecodibergamo.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CICLISMO. Prima vittoria stagionale per il dilettante bergamasco Samuel Quaranta, che si è imposto in volata in Cina nella seconda tappa del Tour of Mentougou, alla media di oltre 52 all’ora. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

