Quaranta rompe il ghiaccio in Cina | successo nel Tour of Mentougou
CICLISMO. Prima vittoria stagionale per il dilettante bergamasco Samuel Quaranta, che si è imposto in volata in Cina nella seconda tappa del Tour of Mentougou, alla media di oltre 52 all’ora. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Approfondisci con queste news
Quaranta strappi, quaranta storie: una tela di lino che non muore mai. Nel Nord Italia di cinquecento anni fa, tra Veneto e Lombardia, una tela di lino bianco attraversava i secoli. Il Rinascimento aveva appena iniziato a ridisegnare l'arte, ma nelle case già si pr - facebook.com Vai su Facebook
Quaranta rompe il ghiaccio in Cina: successo nel Tour of Mentougou - Prima vittoria stagionale per Samuel Quaranta, che si è imposto in volata in Cina nella seconda tappa del Tour of Mentougou. Scrive ecodibergamo.it
TOUR OF MENTOUGOU. QUARANTA ROMPE IL GHIACCIO IN CINA - Il campione africano in carica Henok Mulubrhan ha conquistato la vittoria nell'ultima tappa del Tour de Kyushu, la Nobeoka- Riporta tuttobiciweb.it
Notizie di Samuel Quaranta - Prima vittoria stagionale per il dilettante bergamasco Samuel Quaranta, che si è imposto in volata in Cina nella seconda tappa del Tour of Mentougou, alla media di oltre 52 all’ora. Riporta ecodibergamo.it