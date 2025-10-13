Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento
Il valore del PSV oggi Oggi, 13 Ottobre 2025, il prezzo medio del gas naturale al Punto di Scambio Virtuale (PSV) si attesta a 0,308 €Smc. Questo valore deriva dalla conversione del prezzo di 32,63 euroMWh, utilizzando il coefficiente di conversione standard di 1 MWh = 10,7 Smc. Analisi della tendenza del PSV Negli ultimi giorni il prezzo del PSV ha mostrato una leggera volatilità, ma la tendenza generale è stata quella di una lieve diminuzione rispetto ai valori di fine settembre. Dopo aver toccato punte superiori ai 34 €MWh (0,318 €Smc) tra il 24 e il 28 Settembre 2025, il prezzo si è progressivamente ridotto, stabilizzandosi attorno ai 31-33 €MWh (0,290-0,308 €Smc) nelle prime due settimane di ottobre. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
