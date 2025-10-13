Quanto pesano i partiti in Toscana? Pd primo posto poi Fratelli d’Italia Come ha votato la gente

Firenze, 13 ottobre 2025 – Il Partito Democratico è il primo partito della Toscana in maniera netta e ampia. Secondo posto per Fratelli d’Italia. Molto bene Alleanza Verdi Sinistra, che era nella coalizione con Giani, mentre è flop della Lega. Questo emerge dalle urne e dalle schede durante lo scrutinio per le regionali. Insieme alla sfida per la carica di governatore, vinta ampiamente da Eugenio Giani che ottiene il via libera per un secondo mandato, c’era grande interesse per il peso dei partiti in questa tornata. Elezioni regionali, segui la diretta Ma anche per il peso delle liste che accompagnano i due schieramenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

