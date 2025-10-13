Quanto guadagna un presidente della Regione Gli stipendi di assessori e consiglieri
Ecco i compensi anche di assessori e consiglieri. Gli emolumenti di un governatore si compongono di indennità di carica; indennità di funzione e rimborso spese per l’esercizio del mandato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: guadagna - presidente
Il Presidente di TKO rivela: “La WWE non guadagna ancora quanto potrebbe dai biglietti”
Sabato 11 Ottobre 2025, si sono svolte presso la propria sede, le elezioni per il rinnovo della Gestione della Confraternita Maria SS. Assunta alla Guadagna, Palermo, presiedute dal Consigliere Diocesano Delegato Ivano Palazzo e dal Vice Presidente del Ce - facebook.com Vai su Facebook
Presidente Lega #SerieA (Luigi De Siervo) replica a #Rabiot: “È pagato milioni per giocare a calcio. E come tale dovrebbe rispetto dei soldi che guadagna, assecondando la volontà del suo datore di lavoro ovvero il #Milan, che ha spinto affinché si potesse gi - X Vai su X
Quanto guadagna un consigliere regionale ogni mese - E veniamo ai consiglieri regionali: quanto vale al mese, al lordo, essere eletto nell'assemblea? Segnala lanazione.it
Lo stipendio di Eugenio Giani: 13mila euro al mese - Secondo i dati forniti dalla Regione, il presidente Eugenio Giani, attualmente in carica e rinnovato per altri cinque anni dopo la vittoria alle consultazioni del 12 e 13 ottobre, guadagna 13mila euro ... Si legge su lanazione.it