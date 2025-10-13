Quanto costa oggi l’energia elettrica?
Costo energia elettrica nel mercato libero. Il Prezzo Unico Nazionale (PUN) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Si tratta del valore medio ponderato dell’energia scambiata ogni giorno sulla Borsa Elettrica Italiana. Al 13 Ottobre 2025, il PUN si attesta a 0,1237 €kWh (pari a 123,68 €MWh), mostrando una crescita rispetto ai valori di inizio estate e una tendenza al rialzo rispetto ai mesi precedenti. Nel mercato libero, i fornitori propongono offerte che possono essere indicizzate al PUN oppure a prezzo fisso. Le offerte indicizzate seguono l’andamento del PUN, mentre quelle a prezzo fisso garantiscono maggiore stabilità ma, in questa fase di mercato, possono risultare meno convenienti rispetto alle offerte variabili. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
