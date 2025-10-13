Quanti soldi guadagnerà Sinner al Six Kings Slam 2025? Gettone cospicuo per la partecipazione astronomico per la vittoria…

Jannik Sinner parteciperà al Six Kings Slam, il ricchissimo torneo che andrà in scena sul cemento di Riad (Arabia Saudita) dal 15 al 18 ottobre. Si tratta di una manifestazione di esibizione, giunta alla sua seconda edizione, ma che ricopre un’importanza rilevante considerando il faraonico montepremi garantito dagli organizzatori. Il fuoriclasse altoatesino si presenterà all’appuntamento da detentore del titolo, visto che lo scorso anno riuscì a fare festa dopo aver avuto la meglio su Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. Si tratta di una manifestazione a inviti, rivolta ai giocatori in attività che hanno vinto degli Slam e ad alcuni tennisti di punta del panorama internazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quanti soldi guadagnerà Sinner al Six Kings Slam 2025? Gettone cospicuo per la partecipazione, astronomico per la vittoria…

