Quando potrebbero partire i carabinieri diretti a Gaza e quando arriveranno i palestinesi da formare in Italia

Le immagini da Sharm el Sheik dove si sigla l’ accordo di pace che dovrebbe portare ad una nuova era a Gaza scorrono ancora e già, come ovvio, si discute del dopo. In particolare della sicurezza nella striscia, che non potrà essere affidata né all’Idf, né ad Hamas, come spiega anche il piano di pace voluto da Donald Trump. Proprio su questo punto potrebbe essere determinante il ruolo dell’Italia, che al tavolo, per contare nella ricostruzione della Striscia (con quello che può voler dire in termini di interessi economici, alcuni dei quali controversi) deve poter portare il proprio contributo. E una parte determinante passa per il ruolo dei Carabinieri che nel corso del tempo hanno spesso partecipato a missioni di interposizione o di pace a Rafah e in Cisgiordania, a Gerico (la presenza dei Carabinieri a Gerico è tra l’altro un dato storico iniziato all’epoca della Prima guerra mondiale). 🔗 Leggi su Open.online