Quando Madonna pensò al suicidio | L' idea di perdere mio figlio Rocco per me era la fine del mondo
Il ragazzo, allora sedicenne, era andato a vivere a Londra con il padre: «La battaglia per l'affidamento fu uno dei momenti più dolorosi della mia vita». 🔗 Leggi su Vanityfair.it
In questa notizia si parla di: madonna - pens
Lo Scapolare della B.V. del Carmelo... Da un antichissima tradizione e rivelazione di fede, è un segno di protezione per noi "Cristiani". A chi lo indossa con devozione, la Madonna assicura la promessa della salvezza dall'inferno, per coloro che lo posseggono - facebook.com Vai su Facebook
Madonna: "Ho pensato al suicidio per paura di perdere mio figlio" - Madonna ha raccontato di aver attraversato uno dei momenti più bui della sua vita durante la battaglia legale per la custodia del figlio Rocco, . ondarock.it scrive
Madonna: «Ho pensato al suicidio durante la battaglia legale con il mio ex marito Guy Ritchie per l'affidamento di mio figlio» - Nell'intervista al podcast "On Purpose with Jay Shetty" la 67enne popstar ha raccontato uno dei momenti più bui della sua vita, quando Rocco se ne andò di casa per vivere con il padre a Londra ... Si legge su corriere.it