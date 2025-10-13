Quando Madonna pensò al suicidio | L' idea di perdere mio figlio Rocco per me era la fine del mondo

Vanityfair.it | 13 ott 2025

Il ragazzo, allora sedicenne, era andato a vivere a Londra con il padre: «La battaglia per l'affidamento fu uno dei momenti più dolorosi della mia vita». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

