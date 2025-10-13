Quando la sala diventa arte | Sandra Ciciriello trionfa ai Milano Wine Week Awards

La sera del 6 ottobre, tra le luci soffuse e i calici alzati della Milano Wine Week, Sandra Ciciriello ha vissuto un momento che definisce “davvero speciale”: il primo riconoscimento in una lunga carriera dedicata alla ristorazione. Due premi in una sola serata: Miglior Oste 2025 e il riconoscimento per la Carta Vini nella categoria Bistrot per il suo 142 Restaurant. Non è stata solo una premiazione. È stata la celebrazione di un percorso fatto di scelte coraggiose, di una professionalità costruita giorno dopo giorno in sala, quel territorio dove Sandra si muove con la naturalezza di chi ha fatto dell’accoglienza una vocazione. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

