Quando la moda diventa scudo | i cappelli di Diane Keaton hanno trasformato la paura in stile
Le cause della morte di Diane Keaton, scomparsa lo scorso sabato, al momento sono sconosciute. Qualche dettaglio in più, però, ci arriva dalla sua cara amica Carol Bayer Sager che in un’intervista a People ha detto che Keaton aveva perso tantissimo peso negli ultimi mesi. Nonostante la famiglia dell’attrice abbia mostrato assoluto riserbo, nella sua vita Keaton aveva spesso parlato dei gravi problemi di salute che l’avevano colpita. Diane Keaton, infatti, aveva affrontato sfide mediche importanti fin dalla giovane età. A soli 21 anni le fu diagnosticato un carcinoma basocellulare, una forma di cancro della pelle. 🔗 Leggi su Cultweb.it
In questa notizia si parla di: moda - diventa
A Roma la moda diventa arte: apre "Dal cuore alle mani: Dolce&Gabbana”
A Roma la moda diventa arte: apre "Dal cuore alle mani: Dolce&Gabbana”
A Roma la moda diventa arte: apre "Dal cuore alle mani: Dolce&Gabbana”
ART Couture. Dove l’abito diventa capolavoro Auditorium San Giovanni Evangelista – Penne Inaugurazione: Sabato 25 ottobre ore 16:30 Un viaggio tra moda, arte e sartoria d’eccellenza. La mostra ART Couture presenta le creazioni degli studenti del Corso - facebook.com Vai su Facebook
Carbon Carpet: l’arte del riciclo diventa moda sostenibile al Festival RiscArti 2025 https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/10/03/news/carbon_carpet_l_arte_del_riciclo_diventa_moda_sostenibile_al_festival_riscarti_2025-424889865/?rss&ref=twhl… - X Vai su X
Dal reggiseno a vista i cappelli: l’alfabeto delle tendenze (e delle stravaganze) viste alle fashion week di Milano e Parigi - La sfilata di Hui si chiama “The song of Silver”, il suono dei gioelli della cultura Miao, tra le più antiche ... Scrive ilfattoquotidiano.it