Quando la dolcezza si fa olimpica | Leone 1857 celebra Milano Cortina 2026

C’è un filo sottile che unisce la storia della confetteria italiana ai grandi eventi che hanno segnato il nostro Paese. Vent’anni dopo aver celebrato le Olimpiadi Invernali di Torino 2006 con una collezione speciale, Leone 1857 torna a vestirsi di bianco olimpico come licenziatario ufficiale dei Giochi Invernali Milano Cortina 2026. Un ritorno che sa di neve fresca e tradizione, di sport e italianità. Le mascotte diventano dolcezza. Protagonisti assoluti della nuova gamma sono Milo e Tina, i due ermellini fratelli che rappresentano rispettivamente i Giochi Paralimpici e Olimpici, i cui nomi evocano le città simbolo della manifestazione. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

