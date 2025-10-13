Come ormai è consuetudine consolidata, la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino si aprirà in Austria, a Soelden, nel fine settimana del 25-26 ottobre: sabato 25 è previsto lo slalom gigante femminile, mentre domenica 26 si disputerà lo slalom gigante maschile. Ancora ignoti gli orari delle manche. La Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport HD e Rai 2 HD, mentre la diretta streaming sarà garantita da Rai Play, Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD, discovery+ e DAZN, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale delle gare. CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

Quando inizia lo sci alpino? Programma prime gare a Soelden e tv. Incertezza sugli orari