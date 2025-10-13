La Coppa del Mondo 2025-26 di sci alpino comincerà nel fine settimana del 25-26 ottobre da Sölden, in Austria. Nella giornata di sabato scenderanno in pista le donne, mentre domenica sarà la volta degli uomini. La tradizionale ouverture sul ghiacciaio del Rettenbach coincide con la festa nazionale austriaca. Complessivamente, sono previste 37 gare femminili e 38 maschili. A esse andranno concettualmente aggiunte quelle dei Giochi olimpici, che pur essendo le più importanti e prestigiose dell’inverno, non assegneranno punti per la classifica generale, in quanto non faranno parte del massimo circuito. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando inizia la Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026? Il calendario, le date e le novità della stagione